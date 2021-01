0 Facebook In coma dopo l’incidente mentre portava il figlio in ospedale, Angelo apre gli occhi: a Marano c’è speranza Cronaca 25 Gennaio 2021 15:55 Di redazione 1'

Era salito a bordo della propria auto poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Era lo scorso 31 dicembre, anzi da pochi minuti era scattato il nuovo anno. Angelo, 31 anni di Marano, stava accompagnando il figlio piccolo in ospedale.

Ma la fretta e l’ansia gli hanno giocato un brutto scherzo. Il 31enne, infatti, si schiantò con la propria vettura contro altri veicoli che erano in sosta. Angelo fu ricoverato d’urgenza e le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi.

Ma come riportato da Il Mattino, oggi è arrivata la buona notizia: il 31enne ha riaperto gli occhi. Nonostante ciò, Angelo non è ancora in grado di interagire con i parenti. La prognosi è ancora riservata e vi sono degli accertamenti medici in corso, nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami dai medici.