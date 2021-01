0 Facebook Schianto durante corsa in ospedale per il figlio: giovane papà in fin di vita Cronaca 2 Gennaio 2021 11:15 Di redazione 1'

Drammatico incidente in auto nel Napoletano, papà si schianta con l’auto mentre accompagna il figlio in ospedale. Lo scontro è avvenuto in n via Santa Maria a Cubito a Napoli, tra il quartiere di Chiaiano e il comune di Marano.

L’uomo, 31enne, durante la corsa in ospedale per accompagnare il figlioletto in seguito a una emergenza, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, andando a schiantarsi contro quattro auto in sosta.

L’uomo si trovava in compagnia anche della moglie. Il figlio è invece ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli guidata dal capitano Antonio Muriano.