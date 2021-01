Tony e Tina non aiutano i napoletani, smascherati: “Cosa fanno davvero a Dubai”

Tony Colombo e Tina Rispoli si sono trasferiti a Dubai. Nelle dirette Instagram hanno dichiarato di aver deciso di andar a vivere negli Emirati Arabi e di aiutare i napoletani da lì.

Arriva però una denuncia che smentirebbe l’azione di beneficenza dei due:

“Caro consigliere in una recente diretta sui social Colombo e sua moglie hanno dichiarato di essersi trasferiti a #Dubai e che da lì stanno aiutando i napoletani e chi ne ha bisogno pubblicizzando diverse aziende e attività commerciali come influencer. Il servizio però è a pagamento. Non credo però che si aiutino le persone facendosi pagare anche perché poi risulta che il servizio è destinato a chiunque voglia ingaggiarli. Lei è sempre stato molto duro con questi personaggi e mi sa che ha avuto ragione”.

Colombo e la Rispoli benefattori da Dubai? Credo più alla verginità di Cicciolina, Francesco Emilio Borrelli.