Loredana Lecciso parla della sua intimità con Al Bano durante il Covid-19 Spettacolo 24 Novembre 2020

Loredana Lecciso si è confessata in un’intervista per il settimanale Nuovo, in cui ha parlato di come stiano vivendo questo periodo d’emergenza lei ed Al Bano Carrisi. Più innamorati che mai, stanno approfittando di questo momento per godersi la famiglia e momenti di intimità di coppia.

La relazione di Loredana Lecciso ed Al Bano

Se ci sono persone che preferiscono non avere rapporti intimi in questo momento d’emergenza epidemiologica, non si può dire lo stesso per Loredana ed Al Bano. La signora Lecciso, infatti, ha detto che lei e il cantante non rinunciano alla loro vita di coppia: “Visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto“.

La Lecciso ha spiegato che fuori casa lei e Al Bano sono sicuramente più prudenti, ma una volta che sono nella loro dimora, cercano di vivere normalmente. “Quando siamo fuori siamo prudenti ma in famiglia cerchiamo di mantenere la normalità“.