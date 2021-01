0 Facebook Chi è Mariarosaria Rossi, la ‘Femme fatale’ che ha ‘tradito’ Berlusconi e Forza Italia Chi è Mariarosaria Rossi. Esponente di spicco del partito e da sempre una 'fedelissima' del leader ed ex Premier, ieri ha votato 'Si' alla fiducia Politica 20 Gennaio 2021 09:10 Di redazione 2'

Parlamentare di lungo corso, Mariarosaria Rossi ha messo la parola fine alla sua esperienza in Forza Italia. Lo ha fatto ieri sera, votando ‘Si‘ alla fiducia per il Governo Conte. Un ribaltone che nessuno nel partito si sarebbe aspettato. Almeno non da lei.

Nata Piedimonte Matese (in provincia di Caserta) il giorno della Festa della Donna del 1972, la Rossi dopo un passato da Pr prima e imprenditrice poi, fulminò Silvio Berlusconi nel 2007 in occasione di alcune iniziative politiche organizzate a Roma dal leader forzista.

Il sostegno di Berlusconi le consentì si essere candidata ed eletta in Parlamento nel 2008, tra le file del Popolo delle Libertà (Pdl). Da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa. Diventata una fedelissima dell’ex Premier, la Rossi iniziò ad essere soprannominata con il nome di ‘Zarina‘.

Chi è Mariarosaria Rossi

A lei furono dati incarichi sempre più importanti all’interno del partito. Tra questi la possibilità di verificare e validare le candidature interne a Forza Italia e quella di ridurre il debito dell’organizzazione politica fondata da Berlusconi.

Nel frattempo, prima di essere candidata ed eletta al Senato nel 2013, la Rossi ha assunto incarichi di grande responsabilità all’interno della segreteria del partito. La parabola ‘azzurra’ di Mariarosaria Rossi si è però arrestata ieri sera.

Decisivo il ‘Si‘ al Governo Conte. Il suo voto insieme a quello del senatore Andrea Causin, è costato ad entrambi l’espulsione da Forza Italia, così come annunciato dal vice presidente Antonio Tajani nelle dichiarazioni post voto di ieri sera.