Parlamentare di lungo corso, Mariarosaria Rossi ha messo la parola fine alla sua esperienza in Forza Italia. Lo ha fatto ieri sera, votando 'Si' alla fiducia per il Gov

Politica 19 Gennaio 2021 - 22:33 di redazione

C'è stato questa sera in Senato il voto per la fiducia al Governo Conte. Il Premier l'ha chiesta nella giornata di oggi ai senatori di Palazzo Madama. Si è dunque co