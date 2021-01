0 Facebook Maltempo a Napoli, al Vomero si apre il manto stradale: cittadini infuriati Cronaca 11 Gennaio 2021 13:12 Di redazione 1'

Situazione complicata a Napoli a causa del maltempo, che ha flagellato il capoluogo campano per diverse settimane. Ingenti i danni in diversi punti della città, in Via Mascagni, al Vomero, l’acqua ha forato il manto stradale, creando una profonda buca che ha reso necessaria la chiusura della strada.

La zona è stata messa in sicurezza e il traffico è stato bloccato per diverse ore. Tanti sono i disagi per i cittadini del quartiere, che lamentano uno stato di abbandono del manto stradale e poca manutenzione.

