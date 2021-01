0 Facebook Tragedia a Carinola, donna cade dal ponte e muore Cronaca 18 Gennaio 2021 17:07 Di redazione 1'

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 gennaio, in provincia di Caserta. Una donna di 75 anni è caduta da un pote, nei pressi di un piccolo ruscello nella frazione Nocelleto di Carinola, ed è morta sul colpo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i familiari della vittima e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. È ancora da chiarire se si sia trattato di un drammatico incidente oppure di un gesto volontario della donna.