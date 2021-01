0 Facebook Terremoto a Lagonegro, scossa di 3.2 avvertita anche in Campania Cronaca 14 Gennaio 2021 14:02 Di redazione 1'

Scossa di terremoto ai confini con il Cilento. La terra ha tremato in Basilicata, nello specifico a Lagonegro (località in provincia di Potenza). C’è stata anche la rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto a Lagonegro

L’Ingv ha specificato che la scossa è avvenuta a 268 chilometri di profondità e l’epicentro è stato individuato in una zona di 6 chilometri intorno alla cittadina lucana. Il tremore è stato avvertito dai cittadini anche in Campania. Non sono stati registrati danni a cose o persone.

La rilevazione dell’Ingv –

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 6 km NE Lagonegro (PZ), il

14-01-2021 12:16:15 (UTC) 39 minuti, 25 secondi fa

14-01-2021 13:16:15 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.17, 15.79 ad una profondità di 268 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.