A pochi giorni dalla riapertura delle scuole un bimbo di 3 anni è risultato positivo al Covid e tutta la classe si trova ora in quarantena. E’ accaduto a Marina di Eboli, in provincia di Salerno. Il piccolo, che frequenta la “Scuola dell’Infanzia del Molinello Eboli”, fortunatamente non presenta sintomi importanti.

Secondo quanto riporta Sud Tv, il bimbo aveva già frequentato i primi due giorni di scuola, entrando in contatto con i compagni di classe e le insegnanti. Dopo aver scoperto la positività del figlio, i genitori hanno avvisato l’Istituto. L’intera classe e le insegnanti sono ora in quarantena precauzionale in attesa dell’esito dei tamponi.

La paura del rientro a scuola

Sono molti i genitori che hanno manifestato dubbi sul rientro a scuola. Il caso di questo bambino del Salernitano non fa che aumentare le preoccupazioni di quanti ritengono più prudente continuare con la Dad, in attesa di una sostanziale diminuzione dei casi.