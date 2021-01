0 Facebook Scoperto centro estetico a luci rosse nel Napoletano, arrestata la titolare Cronaca 14 Gennaio 2021 15:27 Di redazione 1'

Centro estetico a luci rosse nel Napoletano. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Saviano, in provincia di Napoli. Le indagini sono partite in seguito a una segnalazione su un centro benessere che veniva utilizzato come casa di prostituzione. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e sottoposto ad arresti domiciliari una donna, D.M.M.R., di 46 anni.

La donna titolare del centro benessere incriminato, risulta incensurata. Al momento è indagata per i reati di esercizio di una casa di prostituzione e reclutamento di ragazze da avviare al meretricio.

Secondo quanto è emerso la 46enne controllava, dirigeva personalmente la casa a luci rosse, provvedendo anche al reclutamento delle ragazze, da avviare alla prostituzione. I clienti offrivano danaro in cambio di prestazioni sessuali, mascherate però da attività di centro benessere. A quanto pare la prostituzione è avvenuta anche in questo periodo di pandemia, cioè da quando il Governo ha imposto delle restrizioni alle libertà di movimento.