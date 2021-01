0 Facebook Paura per Berlusconi, l’ex Premier ricoverato d’urgenza per problemi cardiaci Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci. L'ex Premier è stato ricoverato in un ospedale del Principato di Monaco. Potrebbe rientrare presto a casa Politica 14 Gennaio 2021 15:25 Di redazione 1'

Silvio Berlusconi, apprende l’Ansa, e’ stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. A quanto si apprende, si tratta di esami di routine e il leader di Forza Italia tornerà a casa tra pochi giorni. Berlusconi si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown.

E’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi a decidere il suo ricovero a Monaco per “un problema cardiaco aritmologico. Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento. Ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia“.

Secondo una nota ufficiale dell’ufficio stampa di Forza Italia, l’ex Premier potrebbe rientrare a casa entro pochi giorni.