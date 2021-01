0 Facebook Prende forma il 2021 dell’associazione Irpini della Capitale News 14 Gennaio 2021 11:44 Di redazione 1'

Con l’assemblea di fine dicembre scorso è stata stabilita in 24€ la quota di iscrizione annuale per ciascun socio (leggi qui per le altre determinazioni della riunione). Può partire, dunque, la campagna di tesseramento per il nuovo anno.

“Comincia oggi – conferma il presidente Vincenzo Castaldo -, e sono convinto che riusciremo a centrare il nostro auspicio, cioè quello di allargare la platea di iscritti e partecipanti ai nostri appuntamenti”. Nonostante la situazione generale non accenni a migliorare, infatti, gli Irpini della Capitale hanno in animo numerose iniziative per quest’anno.

“Sveleremo tutto a tempo debito, per ora posso dire solo che riprenderemo il filo lasciato a novembre, e rimetteremo in moto la macchina dei webinar organizzati a modo nostro: non solo parole, ma proposte concrete sulle singole tematiche trattate“.

“Invito tutti i soci a partecipare attivamente alla vita associativa“, conclude il presidente. “Abbiamo bisogno di idee, competenze e supporto”. Clicca qui per procedere con il tesseramento.