0 Facebook Paura per Rosa e Pietro, corsa in ospedale per il piccolo Dodo Spettacolo 14 Gennaio 2021 09:33 Di redazione 1'

Paura per Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e per il loro figlio Domenico, vittima di un piccolo incidente. L’ex tronista ha spiegato di esser stata in ospedale con il piccolo per diverse ore in quanto il bimbo era caduto al parco battendo la testa.

Per fortuna nulla di grave per il bimbo: solo un livido e un bernoccolo. Insieme all’influencer anche il compagno Pietro, nonostante i momento di crisi che i due ex di Uomini e Donne stanno attraversando, sono apparsi uniti per il bene del bambino.

“Ora sono tranquilla ed è tutto ok”, ha spiegato Rosa, “siamo all’ospedale pediatrico perché stamattina Dodo correndo al parco è scivolato. Ha battuto la testa e gli è venuto un bozzo, una cosa mostruosa. Ha fatto tutti gli accertamenti del caso, siamo stati due ore in osservazione e ora stiamo tornando a casa. Per fortuna è stato solo un grosso spavento”. Anche Pietro ha pubblicato alcune storie dedicate all’accaduto.