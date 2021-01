0 Facebook Lite furiosa a Pomeriggio Cinque: “Ho il diritto di andare alle Maldive” Spettacolo 14 Gennaio 2021 16:20 Di Fabiana Coppola 1'

Lo scorso pomeriggio, nel salotto di Canale 5, si è parlato di vacanze vip all’estero in tempo di Covid. Una tematica che ha destato molte polemiche sia sul piccolo schermo che sul web. Numerosi vip e influencer che hanno scelto mete quali Dubai per trascorrere le festività, alla faccia delle norme anti-Covid.

Tra gli ospiti in studio, Jo Squillo che ha fatto parlare di sé per le foto dalle Maldive durante il periodo natalizio. La cantante ha spiegato cosa è accaduto realmente: “Non sono andata in vacanza, ma per lavoro. Produco tre format televisivi e abbiamo registrato alcune puntate da lì. Inoltre, faccio la cantante da quarant’anni e se mi chiamano all’estero per dei concerti vado. È il mio lavoro”. La spiegazione di Jo Squillo non convice Caterina Collovati che replica: “Non è stato comunque delicato postare foto dall’estero in un momento del genere”.

La cantante s’infuria: “Rivendico il diritto di fare quello che mi è permesso. Non ho violato le regole”. Barbara D’Urso riporta la calma in studio e conclude: “Jo si è spostata per lavoro. Parliamo di chi è andato in vacanza”.