0 Facebook Feticismo a Napoli, sorpresi due uomini mentre leccano i piedi di una ragazza Cronaca 14 Gennaio 2021 21:51 Di redazione 1'

Scandalo a Napoli, due uomini sono stati ripresi nei giardinetti di via Ruoppolo, al Vomero, mentre leccavano e odoravano i piedi di una donna. Un atti di feticismo che avrebbe come protagonista proprio Peppe Fetish, personaggio molto noto proprio per le sue particolari richieste sessuali alle donne.

Feticismo a Napoli, sorpresi due uomini mentre leccano i piedi di una ragazza

Il video è strato pubblicato dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, sulla sua pagina Facebook, che ha duramente commentato l’accaduto: “Assieme al Consigliere di Europa Verde della Municipalità V Rino Nasti stiamo appurando che l’area indicateci sia effettivamente quella dove è avvenuto l’episodio, se così fosse procederemo a denunciare il soggetto in questione per atti osceni in luogo pubblico”.

Tanti i commenti apparsi sui social in queste ore, al punto che il consigliere ha preferito rimuovere il video dalla sua pagina Facebook.