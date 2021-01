0 Facebook Esplosione davanti al negozio, residenti nel panico in provincia Cronaca 14 Gennaio 2021 08:15 Di redazione 1'

Momenti di terrore lo scorso mercoledì sera ad Aversa, in provincia di Caserta. Una bomba carta è esplosa nella zona di Parco Argo svegliando i residenti nel cuore della serata, intorno alle 22.30.

Aversa, paura in serata: bomba esplode davanti a un tabacchi

Stando ad una prima ricostruzione sembra che l’ordigno abbia danneggiato un tabacchi ubicato lungo via Belvedere. Danni alla serranda ed anche all’insegna. Fortunatamente non ci sono feriti.

Sul luogo dell’esplosione, come riporta Teleclubitalia, sono intervenute due gazzelle dei carabinieri ed una pattuglia della polizia locale di Aversa. Avviate le indagini sull’esplosione: i militari vogliono capire se si tratti di un tentativo di rapina non andato a segno oppure di un vero e proprio atto intimidatorio legato al racket.

Sequestrate, anche, le immagini di videosorveglianza installate in zona, che potrebbero rivelarsi utili alle indagini.