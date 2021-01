0 Facebook Lutto nell’Arma dei Carabinieri, militare muore a 56 anni falciato da trattore News 14 Gennaio 2021 08:09 Di redazione 1'

Tragedia a Mondragone dove un uomo di 56 anni, Rocco Palmieri, è morto in seguito ad un tremendo incidente avvenuto poco prima delle ore 16:00 lo scorso mercoledì. L’uomo stava lavorando all’interno di un campo quando è rimasto incastrato con le gambe nella fresa del trattore.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che decretare il decesso del 55enne. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Rocco prestava servizio al Reggimento Campania, ma mentre lavorava all’interno di un campo di sua proprietà è avvenuta la tragedia.