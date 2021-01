0 Facebook Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid-19 News 13 Gennaio 2021 17:46 Di Mario Liguori 1'

Come già preannunciato, il Papa oggi si è presentato all’ambulatorio davanti all’Aula Nervi, in Vaticano, per vaccinarsi contro il COVID-19.

Nonostante Papa Francesco non abbia rilasciato dichiarazioni in merito, il portavoce Matteo Bruni, ha invece comunicato che “questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nell’atrio dell’Aula Paolo VI”.

In queste ore inoltre anche il Papa emerito, Ratzinger, dovrebbe vaccinarsi, come dichiarato dal suo segretario, monsignore Georg Gaenswein. La campagna di vaccinazione di queste ore in Vaticano è riservata ai cittadini, i dipendenti e pensionati, ma anche i familiari che godono dell’assistenza del FAS (Fondo Assistenza Sanitaria). La priorità è data al personale sanitario e di pubblica sicurezza, agli anziani ed al personale più frequentemente a contatto con il pubblico.