Follia nel Beneventano, tormenta l'ex fidanzata per mesi con minacce e pedinamenti: arrestato 35enne Cronaca 13 Gennaio 2021 16:18

Non si rassegna alla fine della relazione e minaccia e tormenta l’ex fidanzata per mesi. Un uomo di 35 anni, del quale conosciamo solo le iniziali, C.C.residente ad Apice, è stato arrestato per stalking. I carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio, al comando del luogotenente Corrado De Luca, hanno colto il 35enne in flagranza di reato.

La vittima, una ragazza residente a San Nazzaro, in provincia di Benevento, aveva denunciato l’uomo, che da mesi la perseguitava con messaggi, telefonate e pedinamenti, nonostante le limitazioni agli spostamenti per il Covid-19.

La relazione tra i due era nata lo scorso luglio ma, sin dall’inizio, era apparsa conflittuale e tormentata. Non appena la giovane donna aveva espresso la volontà di troncare la frequentazione, la reazione dell’uomo è stata spropositata e violenta: minacce persistenti, atti persecutori e anche lesioni.