Tragedia sul Litorale Domitio, uomo di 60 anni trovato morto in spiaggia
Cronaca 12 Gennaio 2021

Tragica scoperta su una spiaggia di Varcaturo, a confine tra Castel Volturno e Giugliano, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. La vittima, Francesco S., è un sessantenne di Caserta.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Edizione Caserta, l’uomo è stato trovato riverso sul bagnasciuga ed è stato immediatamente lanciato l’allarme. All’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La morte, avvenuta per cause naturali, potrebbe risalire addirittura alla notte.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Mondragone per indagare sulla vicenda e fare luce sulla tragedia.