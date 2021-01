0 Facebook Ercolano, assembramenti e fumogeni da stadio per i funerali dell’ultrà Ciro Di Giovanni Cronaca 12 Gennaio 2021 12:30 Di redazione 1'

Hanno fatto il giro dei social le immagini dei funerali di Ciro Di Giovanni, un tifoso ercolanese, morto per cause naturali a soli 41 anni. Nel filmato si vedono circa 50 persone riunite all’esterno della basilica di piazza Pugliano, con fumogeni, striscioni e palloncini, violando completamente le norme anti-Covid. Il video inseme ad altre immagine prelevate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi della basilica, sono ora al vaglio dei militari, per cercare di identificare tutti i partecipanti.

“Ci dispiace per la scomparsa del tifoso, ma quello che è successo è sbagliato” commenta il consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, che ha postato sulla sua pagina Facebook il video del corteo funebre. “Chiediamo che le forze dell’ordine, attraverso i filmati acquisiti, possano individuare tutti i partecipanti – chiede Borrelli -. Questi sono atteggiamenti non più giustificabili, bisogna tutelare la sicurezza della cittadinanza e contrastare ogni forma di assembramento per evitare il nascere di nuovi focolai del virus”.