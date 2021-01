0 Facebook Paura a Napoli, neonato di 15 giorni soffoca: gli angeli del 118 lo salvano Cronaca 12 Gennaio 2021 14:26 Di redazione 2'

Miracoloso salvataggio a Napoli. I Sanitari dell’ambulanza di Napoli Centrale sono intervenuta su un neonato di 15 giorni, divenuto cianotico a causa di un ostruzione respiratoria. L’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, con un post sulla pagina Facebook, ha orgogliosamente raccontato la vicenda, congratulandosi con i soccorritori.

Paura a Napoli, neonato di 15 giorni soffoca: gli angeli del 118 lo salvano

“Super Postazione 118 Ferrovia (Postazione Della Calce) sabato scorso (09/01/2021) L’ambulanza di Napoli Centrale è intervenuta su un neonato di 15 giorni cianotico in ostruzione respiratoria, l’infermiera ha iniziato le manovre disostruttive appena preso in braccio l’infante, continuando anche in ambulanza. L’autista,partito ovviamente a sirene spiegate, è arrivato da via Milano al Santobono in meno di 11 minuti. Fortunatamente il bambino ha iniziato a piangere appena arrivati al PS,ma quei minuti in ambulanza sono sembrati ore e senza l’intervento dell’equipaggio, probabilmente il bimbo sarebbe morto. Provvidenziale anche e sopratutto la mossa strategica del CPSI Salvatore Piscopo dalla centrale Operativa che , telefonicamente, ha mosso comunque, aldilà della territorialità della postazione (la postazione “Della Calce “ esce solo se non ci sono ambulanze disponibili) , la postazione “Della Calce” dando così una chance in più a quella giovane vita!”

Un importante lavoro di squadra che ha permesso di salvare una giovanissima vita: l’infermiera Dott.ssa Lina Antonucci, l’autista Giovanni Aiello e l’operatore COT118 Dott. Salvatore Piscopo, insieme al medico di turno, hanno ridato il sorriso al piccolo e alla sua famiglia.

IL POST DI NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE