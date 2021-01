0 Facebook Prima puntata di C’è Posta Per Te, la storia di Giovanni e Carlotta scatena Maria De Filippi: “Faccio fatica” Spettacolo 10 Gennaio 2021 10:51 Di redazione 3'

Grande successo per la prima puntata di C’è Posta per te che è andata in onda sabato sera su canale 5. Una delle storie che ha più interessato il pubblico è stata quella di Giovanni, Cinzia e Carlotta. Quest’ultima ha deciso di invitare il padre nel programma di Maria De Filippi dopo che non si incontravano da 9 anni.

Cosa è successo tra Giovanni e Carlotta a C’è Posta Per Te

“Ciao papà non ci vediamo da 9 anni, ora ho due figli Tommaso e Rebecca. Dopo 9 anni ho pensato fosse arrivato il momento di venirti a cercare visto che non lo hai fatto tu, per farti avere almeno un minimo di rapporto con i nipoti. A Cinzia vorrei chiedere perché non ha mai cercato di essermi amica o di avere un minimo di rapporto. Vorrei presentarvi anche mio marito Paolo, che spesso si chiede come sia mio padre”, queste le parole di Carlotta.

Dopo l’introduzione della figlia, è intervenuta la conduttrice che ha raccontato un episodio passato tra Carlotta e Cinzia, compagna del padre. Un litigio in cui sarebbero volate offese: “Una volta Carlotta mi ha detto: ‘Spostati perché tu non sei della mia famiglia, le foto le faccio solo con papà’. Poi mi ha insultato. Olmo, suo fratello (il ragazzo finito in riformatorio), l’ho preso come fosse un figlio perché la sua famiglia era completamente assente”.

Prende poi parola Giovanni che spiega alla figlia cosa sarebbe accaduto: “È stato Olmo a decidere di non venire con noi” e ha fatto sapere: “Credi che io non pensi ai tuoi figli? Credi io non abbia voglia di conoscerli e che Cinzia non abbia voglia? Io mi aspettavo di vederti davanti alla mia porta, mi informo sempre sui tuoi figli. Io ci penso tutti i giorni”. Cinzia aggiunge che quando il suo compagno è stato male per dei seri problemi al cuore, nessuno dei figli si sarebbe fatto sentire

Colpo di scena quando Giovanni confessa alla figlia di aver sposato Cinzia: “Ci siamo sposati prima di entrare in sala operatoria perché non sapevo se tornavo su vivo. Chi c’era vicino a me? Cinzia”. La situazione precipita quando Giovanni si innervosisce e fa comprendere di non voler andare avanti e quindi di non voler aprire la busta.

Maria De Filippi a C’è Posta Per Te

E’ in questo momento che Maria De Filippi ha preso le redini della situazione e ha ammonito l’uomo: “Faccio fatica a capire! Dici che ti manca tua figlia, hai gli occhi umidi e poi prendi tempo. Posso capire Cinzia che non è la madre di tua figlia, ma tu”. Ma nemmeno la conduttrice è riuscita a convincere Giovanni che ha preferito andar via.

Il video della storia a C’è posta Per Te