C'è posta per te per Belen e Stefano 1 Marzo 2020

Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino sono stati protagonisti della trasmissione C’è posta per te presentata da Maria De Filippi e andata in onda su Canale 5.

La coppia ha commosso e fatto ridere il pubblico. A chiamarli sono stati Pio e Amedeo, i due comici che già lo scorso anno avevano avuto un’idea simile. Questa volta, hanno pensato a Maria De Filippi per aiutare un giovane ragazzo innamorato.

Lui è Gabriele, fratello di Amedeo: ha solo 24 anni, ma ha già le idee chiare su quello che vuole dalla vita. In particolare, sogna di sposare la sua fidanzata Giorgia. E al suo matrimonio ha espresso il desiderio di avere come testimoni nientemeno che Belen e Stefano. Così, la showgirl argentina ha accettato di esaudire questo sogno – Stefano sembrava un po’ titubante, ma si è lasciato trasportare dall’entusiasmo.

Pio e Amedeo sono riusciti a convincere la splendida coppia a fare dei regali meravigliosi per le nozze di Gabriele e Giorgia. Facendo leva sulla loro comicità, hanno spinto De Martino ad acquistare una cucina, le bomboniere per gli invitati e un bellissimo anello per la proposta di matrimonio. Proposta che è arrivata pochi minuti dopo: Giorgia, entrata in studio, ha subito visto Belen e Stefano e ne è rimasta sorpresa. Non aveva ancora idea di quello che sarebbe accaduto peccato che il ballerino napoletano abbia spoilerato tutto.

Commettendo una gaffe incredibile, ha salutato la giovane e ha iniziato a parlare di nozze, spiegando come sposarsi sia ormai sopravvalutato. Il suo intento era quello di convincere Giorgia a dire di no – senza matrimonio, i regali non avevano motivo di esistere e Stefano avrebbe risparmiato una bella cifra. Maria e Belen sono intervenute immediatamente, e anche se il danno era ormai fatto sono riuscite a portare avanti lo show, regalando a Giorgia una sorpresa fantastica.