Dolore a Frattamaggiore per la morte di Antimo Pagano, noto imprenditore molto conosciuto in città. Titolare di un ristorante frequentato nel comune del Napoletano, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il Covid-19.

Addio ad Antimo Pagano

La notizia della morte di Antimo Pagano è iniziata a circolare sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano l’imprenditore. In molti ricordano lui e il fratello, Lello, morto recentemente, come due grandi lavoratori. Una tragedia che ha distrutto una famiglia.

Molti i messaggi di cordoglio da parte di chi ha voluto stringersi al dolore di questa famiglia, colpita da due terribili lutti in poco tempo: “Purtroppo apprendiamo una non lieta notizia per la comunità Frattese … a causa di questo stramaledetto virus il giovane Antimo Pagano… gestore di BAMBOO… purtroppo non ha superato questo flagello…In questi momenti le parole non servono e la rabbia è tanta…Siamo vicini alla famiglia, purtroppo di recente colpita dalla perdita dell’altro fratello sempre gestore di BAMBOO, Lello Pagano ( cucciolo per tutti)….”.