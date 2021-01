0 Facebook Bradisismo a Pozzuoli, alzato il livello d’attenzione: “Squadre operative 24 ore su 24” Area Flegrea 10 Gennaio 2021 13:33 Di redazione 3'

Alzato il livello d’attenzione a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea per il fenomeno del bradisismo. Il Comune ha deciso di attivare una sala operativa 24 ore su 24 per monitorare la situazione, ma soprattutto per assistere i cittadini in caso di necessità.

Bradisismo area flegrea, la decisione del Comune di Pozzuoli

La comunicazione arriva direttamente dal primo cittadino, Vincenzo Figliolia: “Abbiamo approvato in giunta alcuni indirizzi operativi per monitorare ancora di più il fenomeno del bradisismo ed attivare una serie di misure di assistenza ai cittadini. È un passo in avanti che facciamo nella nostra attività di pianificazione di protezione civile, quindi non c’è nulla di cui allarmarsi. È vero che negli ultimi mesi, e negli ultimi giorni in particolare, c’è stata una intensificazione del bradisismo, con un aumento di scosse e di sollevamento del suolo, ma al momento vulcanologi e scienziati sono concordi nel dire che non ci sono segnali oltremodo preoccupanti. Il monitoraggio è costante. Siamo vigili ma tranquilli. Del resto a Pozzuoli siamo abituati a convivere con questo fenomeno che caratterizza il nostro suolo da sempre. L’unica differenza è che oggi gli esperti hanno a disposizione una strumentazione sofisticata per monitorare l’attività bradisismica che prima non avevano. Gli indirizzi operativi che abbiamo disposto d’intesa con il nostro comitato tecnico scientifico servono a dare adeguate forme di sostegno e supporto alla cittadinanza, che sarà costantemente aggiornata su quanto accade nel nostro territorio”.

L’intenzione, considerato l’ultimo sciame sismico che ha interessato la zona Flegrea, è quella di offrire un servizio ai cittadini, che chiedono informazioni o aiuto. “Dovrà sempre – spiega Vincenzo Figliolia – esserci qualcuno pronto a saper dire cosa sta accadendo e cosa fare. Tutto questo per far fronte soprattutto alle numerose richieste che tantissimi cittadini fanno puntualmente in seguito ai fenomeni sismici più frequenti e superficiali e alla percezione di rumori sotterranei. C’è una responsabilità collettiva a cui tutti dobbiamo contribuire, ed il Comune con la Protezione civile prima di ogni altro. Riteniamo sia fondamentale aumentare il dialogo con la popolazione, recependone le segnalazioni e comunicando le procedure previste. Il panico creerebbe soltanto smarrimento, mentre la conoscenza è l’unica arma in nostro possesso per convivere con la nostra terra

Il post di Vincenzo Figliolia