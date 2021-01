0 Facebook Teresa colpita alla testa da un proiettile, il cugino: “Voleva solo festeggiare il capodanno con la madre” Cronaca 8 Gennaio 2021 12:35 Di redazione 3'

È uscita di casa per gettare la spazzatura ma spaventata dai botti ha lasciato il sacchetto fuori al palazzo. Poi il buio. Teresa Ruta è stata colpita alla testa da un proiettile nella notte di Capodanno. La famiglia ha fatto un appello affinché chi ha sparato venga identificato.

La donna, 52 anni, vive a Roma ma era venuta a trascorrere le feste a Mugnano (località dell’area Nord in Provincia di Napoli) insieme alla madre. A raccontare la vicenda è stato il cugino Biagio, la cui testimonianza è stata riportata dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli e da Gianni Simioli.

Il post di Borrelli –

Durante i festeggiamenti dell’ultimo capodanno, a Mugnano b, una donna di 52 anni, Teresa Ruta, è stata colpita alla testa da un proiettile vagante. A raccontare la vicenda della signora Teresa è Biagio, cugino della donna, che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli per lanciare un appello:

“Teresa vive a Roma ed era venuta qui per festeggiare il capodanno con sua mamma ed ha rischiato di andare incontro alla morte per colpa di qualche bastardo che ha pensato bene di sparare dei colpi pistola per festeggiare. Teresa stava portando fuori la spazzatura ma appena ha aperto la porta di casa aveva deciso di appoggiare momentaneamente il sacchetto all’esterno dell’uscio perché in strada si sparavano botti in maniera esagerata e mentre si trovava li ferma sull’uscio è stata raggiunta alla testa da un proiettile, si era anche parlato di una probabile scheggia ma invece si è trattato proprio di un colpo di pistola che le si è conficcata alla base del cranio.

Al Cardarelli, dove è stata ricoverata con codice rosso, è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento per rimuovere il proiettile. Ora è fuori pericolo ma è ancora sotto osservazione. I carabinieri sul luogo dell’incidente hanno rinvenuto diversi bossoli ma le indagini ancora non hanno portato ad alcun responsabile. Noi familiari lanciamo questo appello per sensibilizzare le persone sulla problematica ed invitare a chi abbia potuto vedere qualcosa a farsi avanti“.