Un’altra drammatica notizia arriva da Giugliano, è morta una giovane madre. Si chiamava Pina Sasso e aveva solo 38 anni. Durante le feste di Natale la donna aveva accusato un malore e si era recata in ospedale, dove purtroppo i medici le avevano diagnosticato un aneurisma celebrale.

Addio a Pina Sasso

Pina era stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di salvarle la vita. La trentottenne lascia il marito e due figli.

La notizia della scomparsa di Pina Sasso si è diffusa velocemente nei gruppi legati al territorio di Giugliano, in tanti ricordano la giovane madre come una donna eccezionale, allegra e sempre disponibile ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. In molti si stanno stringendo al dolore della famiglia, colpita da questa tragedia.