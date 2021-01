0 Facebook Stefano De Martino confessa: “Il matrimonio con Belen non è fallito” Spettacolo 7 Gennaio 2021 09:11 Di redazione 2'

Stefano De Martino ormai single, affronta il nuovo anno con grande serenità. In un’intervista rilasciata a Chi, ha parlato della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez e dei propositi per l’anno nuovo. “I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci”, spiega il ballerino.

“Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’, io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

I progetti futuri di Stefano

Oggi quindi Stefano si gode ciò che di bello l’amore con la showgirl argentina gli ha lasciato, il piccolo Santiago, dimostrando di avere una visione dell’amore molto diversa: “È difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa”.

Stefano non pensa all’amore, nonostante i molti flirt che gli sono stati attribuiti. Oggi si definisce: “Felicemente scapolo”, e spiega “Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.