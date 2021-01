0 Facebook Capua, il Covid miete un’altra vittima: morto il Maresciallo Nicola Leonelli Cronaca 7 Gennaio 2021 08:41 Di redazione 1'

Lutto a Capua per la morte di Nicola Leonelli, Maresciallo dell’Aeronautica Militare in pensione. L’uomo aveva contratto il Covid nelle scorse settimane e purtroppo in poco tempo le sue condizioni sono peggiorate, fino al tragico epilogo.

Lascia la moglie e tre figli, Lucia, Giuseppe e Laura. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno invadendo i social: “L’ultima volta che ci siamo visti eri seduto nel nostro ristorante godendoti la tua ultima zuppa di cozze napoletana che solo da noi venivi a mangiare… poi come sempre scambiando due chiacchiere ,facendoci una risata facemmo cin cin con una barrique per la tua partenza in Tunisia…amicone di tutti e sempre alla mano….ti ringrazio x i consigli e x le belle parole dette x me e x la nostra attività….Buon viaggio Nicola.”, scrive Ivan. La salma nelle prossime ore giungerà al cimitero per l’ultimo saluto.