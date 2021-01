0 Facebook Dramma nel Ragusano, incidente con il motorino: muore 14enne. Dolore per Andrea Alabiso Cronaca 6 Gennaio 2021 19:52 Di redazione 1'

Tragedia in provincia di Ragusa. Un giovane di 14 anni ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante un incidente stradale a bordo del suo motorino. Il dramma è avvenuto a Comiso.

Comiso piange Andrea Alabiso

Il ragazzo, Andrea Alabiso, era a bordo del suo scooter quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo della luce. Il padre lo stava seguendo in auto ed ha assistito allo schianto del figlio. E’ immediatamente intervenuto per soccorrerlo.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale dove purtroppo è deceduto, troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Sul posto, oltre gli operatori del 118, sono giunti i carabinieri della compagnia di Vittoria, che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Sotto choc il padre e l’intera comunità di Comiso per questa tragedia.