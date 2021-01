0 Facebook Covid-19, in Italia 20.331 nuovi casi: vaccinate 260.948 persone dall’inizio della campagna Cronaca 6 Gennaio 2021 17:06 Di redazione 1'

Sono 20.331 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 548. Sono 20.227 i guariti nelle ultime 24 ore

Situazione vaccini in Italia

Sono 260.948 i vaccinati in Italia, a fronte delle 479.700 dosi consegnate alle Regioni. È quanto si legge nel report sui vaccini anti covid-19.Del totale dei vaccinati, 158.687 sono donne, 102.261 sono uomini. La fascia d’età maggiormente interessata va dai 50 ai 59 anni.

Sono 224.200 gli operatori sanitari e sociosanitari ai quali è stato somministrato il vaccino; 22.423 il personale non sanitario e 14.325 gli ospiti delle strutture residenziali. In Lazio sono state somministrate 35.793 dosi, pari al 78,1% di quelle consegnate; in Sicilia sono 29.258 i vaccinati; in Emilia Romagna sono 23.890 le dosi somministrate.