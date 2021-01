Maurizio Costanzo non vede l’ora di potersi fare il vaccino anti-Covid. E’ stato il giornalista a spiegare in un’intervista all’Adnkronos il terrore che sente rispetto alla situazione epidemiologica.

Le parole di Maurizio Costanzo

Costanzo ha confessato qual è il suo augurio per il 2021: “Cosa spero e mi auguro per il 2021? Vivere. Mi pare la cosa più interessante. Anche se col Covid, e con la situazione generale che ci circonda, vivere già mi pare un grande traguardo”.

Il giornalista ha poi spiegato che vorrebbe fare presto il vaccino per tornare quanto prima alla normalità: “Spero di fare il vaccino presto. Non vedo altre alternative, in tutta sincerità. Sto molto attento, ma questo non vuol dire”. A lui il Coronavirus fa molta paura: “Mi fa molta paura. Faccio un numero di tamponi esagerato. Ma siccome non tutti i nostri connazionali sono attenti, meglio il vaccino”.