Napoli, bimbo dona i suoi risparmi ad una Onlus di San Giovanni Cronaca 2 Gennaio 2021

Il grande cuore di un bimbo napoletano che ha deciso di rompere il suo salvadanaio e donare tutti i suoi risparmi ad una Onlus di San Giovanni, Figli insieme.

I soldi del piccolo sono arrivati con un bigliettino che recitava:“Questi sono i pochi soldini del mio salvadanaio. Spendile per comprare qualcosa che ti piace. Buon Natale”. Il gesto del piccolo ha commosso tutti, per questo l’associazione, tramite un post sulla pagina Facebook, ha voluto raccontare il gesto del piccolo benefattore.

“Per Natale un bambino ci ha donato questo sacchetto per aiutare un bimbo della nostra associazione.

Siamo rimasti senza parole. Questa è Napoli.

Questo è il senso che voglio dare a quest’anno finito: umanità. E allora visto che il prossimo sarà ancora duro, almeno all’inizio, smettiamola di concentrarci sulle cose da criticare: e i fuochi no, e i palloncini no, e o capiton fuje, e i politici si devono vaccinare per primi così vediamo se muoiono, e il capo del governo si deve dimettere, e il governatore della regione deve aprire le scuole però se le apre non li mandiamo. Sarà anche comprensibile, ma usiamo le energie del prossimo anno per costruire, per progettare, per rialzarci. Per vedere quello che possiamo fare invece di quello a cui dobbiamo rinunciare. Diamo la mano a chi è ancora più a terra di noi, diventiamo grandi come questo bambino.

Può essere che quando il virus andrà via, non avremo dimenticato come si vive e come si sta vicini, in tutti i sensi. Buon 2021″.

IL POST SU FACEBOOK