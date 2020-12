0 Facebook Un Posto al Sole Cancellato: la Soap non va in onda Domani, 31 dicembre 2020 Spettacolo 30 Dicembre 2020 22:03 Di redazione 1'

Un Posto al Sole va in pausa per poco: la soap napoletana salta infatti solo la puntata di domani, 31 dicembre 2020, che farà posto al Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta dal Palazzo del Quirinale e a reti unificate.

L’appuntamento con Palazzo Palladini è previsto con una doppia puntata, in onda l’1 gennaio 2021 a partire dalle 20.30. I fan della serie tv dovranno quindi attendere il primo dell’anno per conoscere le sorti dei personaggi tanto amati e soprattutto i piani di Roberto Ferri.

Secondo le anticipazioni infatti l’imprenditore porterà di nuovo scompiglio nella vita di chi lo circonda.