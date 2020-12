0 Facebook La “truffa del dottor Ascierto”: chiedono dati bancari e donazioni false Cronaca 30 Dicembre 2020 21:35 Di redazione 1'

Tentata truffa ai danni degli utenti social a nome dell’oncologo napoletano Paolo Antonio Ascierto, conosciuto soprattutto per il farmaco contro il Covid.

A renderlo noto, sulla sua pagina Facebook, è lo stesso oncologo napoletano del Pascale.

“Ho scoperto -scrive il merico – che è stato creato un profilo fake a mio nome. Si tratta di una truffa visto che gli amministratori chiedono dati bancari e donazioni assolutamente false. Stiamo effettuando una segnalazione a Facebook per chiudere l’account, nel frattempo non accettate l’amicizia e soprattutto non fornite i vostri dati a nessuno”.