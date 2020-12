0 Facebook Napoli, trovano portafoglio con 280 euro in contanti e lo restituiscono News 30 Dicembre 2020 15:29 Di redazione 2'

Trovano un portafoglio con 280 euro in contanti, bancomat e documenti e lo restituiscono, il bel gesto di due giovani napoletani. Tutto ha inizio quando i ragazzi salgono sulla funicolare di Chiaia e scorgono l’oggetto smarrito tra i sedili, con grande onestà decidono di mettersi alla ricerca del proprietario.

L’uomo, che si chiama Alessio Sica, viene rintracciato e torna in possesso di tutti i suoi averi. Grandissima la commozione del signor Sica che ha voluto ringraziare i due giovani con un post sulla sua pagina Facebook: “Stasera – scrive – voglio raccontarvi una breve storia di civiltà e vicinanza degli abitanti di questa città tanto bistrattata. Questi tre signori nella foto hanno trovato e restituito il mio portafoglio che avevo smarrito in funicolare. Mia hanno cercato e telefonato perché non me ne ero nemmeno accorto! Non hanno voluto nulla in cambio nonostante le mie insistenze. Nel portafoglio c’erano 240 euro in contanti, spiccioli vari, 2 monete da 2 Copechi inizio 800, un 10 Copechi e un 20 copechi in argento inizi 900, un 10 tornesi del 97 variante Maiocca doppio punto, 2 carte di credito, 1 carta bancomat, abbonamento Anm, abbonamento stufe di Nerone, abbonamento teatro del baule di mio figlio, patente, tessera sanitaria e altre carte varie oltre al mitico portafoglio ‘bad mitherfucker’ regalatomi dal mio hermano Giuliano Sica. Queste sono le notizie e i gesti di cui abbiamo bisogno”.

La bellissima vicenda è stata raccontata anche dall’azienda di trasporti Anm, che ha pubblicato un post sulla sua casa pagina ufficiale: “Questa storia – scrive Anm – la vogliamo raccontare. Grazie al signor Alessio Sica per il riconoscimento e grazie al personale Anm in servizio alla Funicolare di Chiaia che insieme al portafogli smarrito ha restituito al legittimo proprietario la speranza di un mondo migliore. A tutti Buon Anno”.

