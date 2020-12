0 Facebook Dolore ai funerali di Joseph, morto a 12 anni improvvisamente: “Non voleva far disperare nessuno” Cronaca 30 Dicembre 2020 14:12 Di redazione 2'

Lacrime al funerale di Joseph, il ragazzino di 12 anni morto a Battipaglia improvvisamente. Il giovane era per strada, quando improvvisamente si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I funerali del piccolo Joseph

La cerimonia funebre, secondo quanto riportato da Zerottonove, si è svolta nella chiesa di Santa Maria della Speranza, nello spiazzale c’era tanta gente che attendeva l’arrivo del feretro. Presenti anche diverse personalità istituzionali per stringersi al dolore di una famiglia devastata dal dolore. Molte le persone incredule dinanzi a una simile tragedia.

L’omelia del parroco

E l’omelia del parroco, Don Vincenzo Sirignano, ha cercato di infondere un messaggio di speranza: “Tuttavia, tutta la città è costernata, senza parole. Ma tutti sono stretti nel dolore di questa famiglia. Non è giusto morire a 12 anni. Joseph è un bambino che corre e sgambetta. Che semina gioia. E proprio per questo Joseph è tutto questo questa cerimonia va vissuta con speranza“.

Don Vincenzo non ha potuto evitare di sottolineare l’immensità di questa tragedia: “Cosa si può dire quando muore un bambino di 12 anni? Eppure quando la morte ha preso Joseph, il Signore l’ha preso con sé, dove lui può continuare a correre, può continuare la sua felicità. Senza che nessuno possa più toccarlo, perché la morte è già passata. Lui è tra le braccia della Vergine, per poi un giorno tornerà tra le braccia dei suoi genitori.” Infine ha rivolto un messaggio ai tanti giovani, amici di Joseph, presenti: “Ricordatevi di Joseph, in modo che possa continuare a vivere in pace. Proprio con la vostra speranza, con il vostro vivere. Joseph non voleva far disperare nessuno. Ecco perché l’unica cosa che si può fare nei suoi riguardi è vivere nella serenità, nella felicità: ecco, questo è il fiore più bello per Joseph”.

Il feretro è stato accolto all’uscita da tanti palloncini bianchi e da un lungo applauso finale.