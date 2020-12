0 Facebook Cosa è successo tra Pierpaolo e Giulia in piscina, scoppia la passione tra i due ragazzi News 30 Dicembre 2020 13:41 Di redazione 2'

Scoppia la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La coppia, sembrerebbe ormai consolidata, si è lasciata andare a tenere effusioni in piscina. Dopo un primo bacio scambiato in segreto, i due ragazzi sono usciti allo scoperto.

Scoppia la passione in piscina tra Pierpaolo e Giulia

Pierpaolo e Giulia hanno deciso di farsi un bagno in piscina di notte, ed è lì che tra sguardi amicanti e battutine, si accesa la miccia della passione. La coppia si è scambiata un caldo bacio e qualche effusione. L’uno avvinghiato all’altro, quasi come se non riuscissero a separarsi, si sono baciati per diverso tempo. “Non riesco ad allontanarmi è qualcosa più forte di me”, il commento.

Insomma sembrerebbe che la coppia abbia deciso di godersi a 360° questa passione, senza pensare troppo ai commenti dei concorrenti e di chi è uscito. In questo caso Elisabetta Gregoraci, che durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip aveva accusato Pierpaolo di avere lo stesso atteggiamento con tutte. La passione tra Giulia e Pierpaolo ha diviso i telespettatori, da una parte c’è chi tifa per la nuova coppia, dall’altra c’è chi accusa l’ex velino di Striscia la Notizia di essersi dimenticato troppo presto della Gregoraci.

Il video del bagno in piscina tra Pierpaolo e Giulia