Napoli, mareggiata allaga via Partenope e i locali: si contano i danni.

Un risveglio amaro per Napoli dopo la mareggiata che si è abbattuta ieri sera sul lungomare. Questa mattina i ristoratori della zona, maggiormente colpiti dalla furia delle onde, hanno fatto il conto dei danni.

Tanta la disperazione dei ristoratori di via Partenope, già messi in ginocchio dalle norme anti-Covid e che ora si trovano ad affrontare questo nuovo e pesante danno economico.

Le onde hanno invaso la carreggiata, portando detriti sull’asfalto e invadendo i locali commerciali della zona. Confesercenti Napoli e Campania, insieme a Fiepet Campania e Napoli, hanno già espresso “profonda solidarietà ai ristoratori e ai proprietari delle attività del Lungomare partenopeo, colpiti questa sera da violente e inedite mareggiate che hanno provocato gravi danni. Già vessati dal Covid 19 e dai Lockdown e non aiutati dalle risposte tardive o assenti del Governo, stasera hanno subito anche la violenza del maltempo. Ci attiveremo subito per mettere in campo iniziative a loro sostegno e per sollecitare concreti aiuti dalle varie Istituzioni campane e nazionali“.

Le parole di de Magistris

“Lungomare di Napoli. Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci. Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a polizia municipale, protezione civile, Napoli servizi, abc ed asia. Forza Napoli, non molliamo mai!”. Queste le parole su Facebook del Sindaco de Magistris che stanotte si è recato sul posto.

