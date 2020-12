0 Facebook Dramma nel Napoletano, addio a Raffaele Stumpo stroncato dal Covid a 25 anni Cronaca 29 Dicembre 2020 08:37 Di redazione 1'

Dramma nel Napoletano per la prematura scomparsa di Raffaele Stumpo, 25enne stroncato dal Covid. Secondo quanto riportato da Il Meridiano News, il 25enne era ricoverato, in seguito a complicanze dovute al COVID-19, all’ospedale di Pozzuoli. Non è chiaro se il giovane avesse patologie pregresse o meno.

A dare la notizia della prematura morte di Raffaele è stato un suo familiare, rivelando anche la causa del decesso.

Domani pomeriggio dall’ospedale di Pozzuoli partiranno le esequie. I funerali si terranno domani nella parrocchia Santi Pietro e Paolo in Quarto alle 15.45