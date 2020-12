0 Facebook Terremoto a Napoli, pericolo Solfatara per emissioni fango ad alta temperatura: “Non vi avvicinate” Cronaca 28 Dicembre 2020 11:59 Di redazione 2'

L’area ovest di Napoli, da Pozzuoli, ad Agnano a Bagnoli, si è svegliata con una scossa di terremoto di magnitudo 2.6, registrata alle 9.09 a 5 chilometri a est di Pozzuoli, a una profondità di 2 chilometri. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano nell’area della Solfatara a una profondità di 2 km. Nella stessa area è stato localizzato l’epicentro delle scosse registrate il 23 dicembre alle 2.59, magnitudo 1.4, e alle 22.54 del 19 dicembre, sequenza ravvicinata di due terremoti di magnitudo 2.7.

L’amministrazione comunale di Pozzuoli invita la cittadinanza a non “avvicinarsi all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura“. Il sisma “potrebbe essere stato avvertito come boato – si legge in una nota del Comune – dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”.

Si ricorda alla popolazione che “dal 2012 il dipartimento nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione). L’innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attivita’ di pianificazione e prevenzione”. In considerazione di cio’, l’amministrazione comunale insieme alla protezione civile del Comune di Pozzuoli e’ impegnata a “garantire alla popolazione un costante aggiornamento sull’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto con il fine di fronteggiare qualsiasi eventuale situazione critica”.