Elisabetta Gregoraci e il problemino con il figlio Nathan: “L’ho scoperto all’improvviso”

Al rientro a casa, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha dovuto affrontare non pochi problemini legati alla sfera privata. Il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, tirato in ballo molto spesso durante la partecipazione al reality, la relazione con Pierpaolo Pretelli nella casa e novità inaspettate sul figlio, Nathan Falco Briatore.

In merito al figlio la donna ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, a Verissimo.Le due donne hanno avuto modo di parlare non solo della sua esperienza, ma anche della sua frequentazione con Pierpaolo Pretelli e sul rientro a casa dal figlio Nathan. Su Pretelli è stata abbastanza lapidaria, non ci potrà mai essere nulla al di fuori di una bella amicizia. Soprattutto perché tutto quello che nasce sotto i riflettori è decisamente amplificato, rispetto alla realtà. In merito a questo problema, ha parlato della reazione del figlio alla loro conoscenza: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Infine la showgirl calabrese ha aggiunto di aver fatto una scoperta sul ragazzino proprio attraverso i social. Nathan ha omesso però di raccontarle un particolare: ha una fidanzatina. Elisabetta l’ha scoperto proprio dall’account Instgram del figlioletto infatti Nathan ha un suo profilo Instgram che conta oltre 100mila follower.

Ed è proprio qui, su Instagram, nel corso del gioco di ‘domande e risposte’ con i follower, che il bambino ha rivelato di avere una fidanzata. “Sei single?”, gli ha chiesto un follower. E lui ha risposto: “Nope”, cioè, no. Non si conoscono ulteriori dettagli su chi abbia conquistato il suo cuoricino. Ma la risposta del suo Nathan Falco non è passata inosservata ala mamma, Elisabetta Gregoraci, che a chi le ha chiesto se ne fosse a conoscenza, ha detto “no”.