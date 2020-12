0 Facebook Belen Rodriguez e il regalo speciale di Natale per il figlio Santiago: il bimbo felicissimo Spettacolo 28 Dicembre 2020 10:11 Di redazione 1'

Un regalo speciale in questo Natale particolare per Santiago. Belen Rodriguez ha deciso di regalare un momento di gioia al figlio, oltre i doni materiali. La showgirl, molto felice dopo i momenti tristi dovuti alla separazione con Stefano De Martino, ha voluto che anche il bambino fosse contento come lei.

Belen, infatti, è tornata a sorridere grazie all’amore con il nuovo compagno Antonino Spinalbese. L’argentina è felice e il suo entusiasmo si è amplificato durante le feste di Natale trascorse con la famiglia e il suo nuovo fidanzato. Al figlio Santiago, l’argentina ha fatto una sorpresa molto particolare, rendendo più luminosa l’atmosfera natalizia.

Il piccolo ha provato una gioia indescrivibile quando fuori la finestra di casa ha visto Babbo Natale passare mentre portava i doni a tutti i bambini. Il figlio di Belen e Stefano si è diretto verso il balcone cercando di scorgerlo per ringraziarlo per i doni ricevuti per questo Natale.