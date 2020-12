0 Facebook Addio a Gianni Pidota, il ‘Re’ della disco music di Pozzuoli È morto Gianni Pidota. Aveva 73 anni e da tre lottava contro un male rivelatosi incurabile. È stato il fondatore del 'Punto Bianco' Cronaca 28 Dicembre 2020 10:01 Di redazione 1'

La notizia ha sconvolto l’intera comunità flegrea, in particolare la città di Pozzuoli. Come riportato da Pozzuoli21, è deceduto Gianni Pidota storico simbolo della movida locale e fondatore del Punto Bianco, riferimento per la disco music campana.

Pidota e il suo locale hanno scritto la storia della musica e la movida a partire dagli anni ’70 – ’80. Aveva 73 anni e da circa 3 lottava contro una malattia rivelatasi mortale. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto a lui dedicati.

I funerali, per l’ultimo saluto a Pidota, sono stati celebrati alle 9 presso la chiesa dell’Annunziata.