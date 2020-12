0 Facebook Tragica rapina di Natale: donna muore di crepacuore mentre le svaligiano casa News 25 Dicembre 2020 16:40 Di redazione 1'

Un’anziana è stata trovata morta in casa dopo una rapina. Secondo quanto avrebbero riferito i familiari della vittima, a entrare in azione sarebbe stato un bandito, forse aiutato da un complice. La tragedia in una casa nelle vicinanze della zona industriale di Montecassiano, abitata da una coppia di anziani con la figlia e il nipote.

l fatto è avvenuto attorno alle 20 del 24 dicembre, Vigilia di Natale, in via Sandro Pertini a Montecassiano, in provincia di Macerata. La donna si chiamava Rosina Cassetti.

Il rapinatore avrebbe chiuso il marito dell’anziana in una stanza, poi si sarebbe imbattuto nella figlia della coppia, prendendola a schiaffi. Sia l’anziano che la figlia sarebbero stati legati. In casa c’era anche il nipote della coppia. Dopo la fuga del malvivente, la padrona di casa 78enne è stata trovata senza vita dentro l’abitazione. Da chiarire se il decesso sia dovuto a un malore. Sul posto i carabinieri.