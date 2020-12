0 Facebook Fiamme in casa per un cortocircuito alle luci dell’albero di Natale: due feriti Cronaca 25 Dicembre 2020 16:46 Di redazione 1'

Tragico incendio in casa, probabilmente causato da un cortocircuito all’impianto di illuminazione di una albero di Natale. Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento di una palazzina in scalinata Quintino Sella del quartiere del Prione, a La Spezia.

Famiglie sono state fatte sfollare, ma non si registrano altri feriti o intossicati. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Le fiamme vengono alimentate dal forte vento che sta frustando la provincia del Levante Ligure.

Secondo quanto appreso, due vigili del fuoco rimasti feriti sono stati trasferiti all’ospedale cittadino. Le famiglie della palazzina fatte sfollare per precauzione sono ancora fuori dalle loro abitazioni.