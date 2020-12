0 Facebook Pirlo si scaglia contro la sentenza: “Non è corretta, mi dispiace più per il Napoli che per noi” Calcio Napoli 23 Dicembre 2020 12:23 Di redazione 1'

Se la Juventus è rimasta “indifferente” alla vittoria del ricorso presentato dalla Società Sportiva Calcio Napoli, non si può dire lo stesso per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha voluto esprimere tutto il suo disappunto rispetto a questa decisione.

Cosa ha detto Pirlo sulla vittoria del ricorso

Al termine del match contro la Fiorentina, che ha sconfitto i bianconeri con un 3 a 0, Pirlo ha così commentato la sentenza: “Non abbiamo problemi a rigiocarla, ma altre squadre hanno viaggiato e perso punti con giocatori in meno e hanno pagato, mi spiace più per loro che per noi. È una sentenza che non trovo corretta nei confronti di altre squadre che investite dal Covid hanno giocato regolarmente e hanno perso punti”.

Le parole di Pirlo hanno subito scatenato molte critiche da parte di tanti napoletani sui social, c’è a chi sono apparse quasi come un avvertimento per il match che si dovrà giocare.