Sono molte le cose che ancora vanno chiarite in merito all’omicidio del ginecologo Stefano Ansaldi. Il medico sannita trapiantato a Napoli è stato brutalmente ucciso a Milano lo scorso fine settimana. Sconosciuti assassino e movente.

Gli investigatori si stanno muovendo principalmente su due piste. La prima è quella che porta alla rapina, la seconda ha come fulcro la seguente ipotesi: Ansaldi conosceva il suo killer con il quale ha avuto un incontro prima di perdere la vita.

Il medico tanto amato da moltissime mamme napoletane, probabilmente non si trovava nel capoluogo lombardo solo per salutare la sorella. È possibile che Ansaldi si trovasse a Milano per motivi di lavoro. Le uniche certezze sono due: la brutalità dell’assassinio e l’arma usata e trovata sul luogo del delitto: un coltello.

È possibile che gli assassini fossero due e che dopo aver ucciso Ansaldi siano scappati, cambiandosi le giacche e facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, pare che sul cadavere del medico ci fosse un’impronta. Non ce n’erano, invece, sulla lama che gli ha tolto la vita.